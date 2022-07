Sportpark Swanladriehoek toch niet duurder

,,De aanpassing van het investeringskrediet naar 5,2 miljoen euro komt doordat de kosten voor de ontsluiting en het parkeren nu zijn toegerekend aan het krediet. Deze kosten zaten vorig jaar nog in de grondexploitatie. Toen was de redenatie: het betreft openbaar gebied, dus moeten de kosten worden ondergebracht in de grondexploitatie. Nu is de redenatie: zonder ontsluiting en parkeren is voetballen en tennis niet mogelijk, dus die kosten horen in het investeringskrediet. Oftewel, het gaat dus niet om een rekenfout en de aanleg van het park valt niet duurder uit. Het gaat slechts om een andere benadering, die onderaan de streep budgetneutraal is.”