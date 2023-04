Sportscholen stromen ineens weer vol met nieuwe leden: ‘Mensen willen écht sporten en fit zijn’

Bewoners Boskoopse wijk wanhopig na dik twee jaar werkzaamhe­den: ‘Het voelt hier als oorlogsge­bied’

Puinwegen, betonblokken, afzetlinten. Al twee jaar leven de bewoners van Waterrijk-Oost in Boskoop naar eigen zeggen in ‘een soort Gazastrook’. Bomen zijn gekapt, muren gescheurd en riolen lopen over. De renovatie van hun wijk is een nachtmerrie geworden. Bewoners zijn de wanhoop nabij.