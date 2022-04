Sportveldje al jaren vol gaten, kuilen en bulten, maar voorlopig geen actie

Het sportveldje in de wijk Korte Akkeren in Gouda zit al jaren vol gaten, kuilen en bulten, maar een oplossing is voorlopig niet in de maak. Het veldje naast basisschool De Goudakker aan de Reigerstraat is in zo’n slechte staat dat kinderen er niet meer komen om te voetballen.