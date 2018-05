Sportvliegtuigje neergestort in Bergambacht

Het groene hart in... Streekmuse­um is een feest van herkenning en ongeloof

21 mei In 1987 kreeg Reeuwijk een streekmuseum in de boerderij van de familie Ruitenberg, als opvolger van de Oudheidkamer De Rokende Turf in Sluipwijk. Die was te klein geworden. Annie Burger is er al zeventien jaar één van de gastvrouwen.