Spot en zorgen over geloofwaardigheid na seksrel in gemeentehuis: ‘Ze zijn de risee van het dorp’

Autisti­sche Gijs (11) kan nergens terecht voor zorg: ‘Hij zegt zelfs dat hij niet langer wil leven, hartver­scheu­rend’

18:02 Wat moeten we toch met Gijs*? Over die vraag hebben tientallen mensen zich de afgelopen weken het hoofd gebroken. De 11-jarige Alphenaar kon niet langer verblijven in de instelling waar hij krap een jaar geleden werd opgenomen. Maar wat dan? Terug naar huis is eigenlijk geen optie, andere instellingen hebben geen plek. Moeder is radeloos.