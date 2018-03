Staatssecretaris: 'Deedee zou nooit alleen zijn uitgezet'

Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) in antwoord op schriftelijke vragen van Jasper van Dijk (SP) over de leerlinge van de gereformeerde basisschool Kleurrijk. Het meisje heeft inmiddels een verblijfsvergunning gekregen, dit resulteerde in feest op haar basisschool.

Kamervragen

In de beantwoording van de Kamervragen wijst hij erop dat minderjarigen die in ons land bij een ouder of familielid verblijven weliswaar in het land van herkomst een machtiging tot voorlopig verblijf moeten aanvragen, maar dat er ook bijzondere omstandigheden kunnen zijn.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen volgens hem alleen terugkeren als er sprake is van adequate opvang in het land van herkomst of in een land waar zij eerder woonden. De Nederlandse overheid kan daarbij zonodig helpen met diverse maatregelen.

Overgrootmoeder

Deedee, die 4,5 jaar geleden in Engeland werd geboren, woont in Waddinxveen bij haar overgrootmoeder. Zij zorgt voor haar omdat de moeder van de kleuter daar bij de geboorte van het meisje niet toe in staat was.

Met haar overgrootmoeder Mary en wettelijk voogd, die de Nederlandse nationaliteit bezit, ging de kleuter een poosje mee naar Liberia toen haar moeder stervende was. Vervolgens is Deedee bij aankomst in Nederland niet op de juiste wijze aangemeld.