Stadssociologen pleiten voor station Westergouwe, wijk ‘te geïsoleerd’

Honderden kantoren dreigen te sluiten als ze niet snel verduurza­men: ‘Maar installa­teurs zitten vol’

Honderden kantoren in het Groene Hart moeten snel verduurzamen. Het merendeel is (nog) niet energiezuinig genoeg. Vanaf 2023 zijn eigenaren verplicht om energielabel C of hoger te hebben. Lukt dat niet, dan riskeren ze boetes of zelfs sluiting van hun pand.

17 augustus