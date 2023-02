Stagiairs stadstoezicht gaan werken als gastheer/-vrouw op station Gouda

Meer dan helft bussen blijft in remise op tweede stakings­dag

Op de tweede dag blijft het een gok of je bus rijdt. Arriva zegt dat veertig procent van de bussen voor het stad- en streekvervoer op pad is, maar welke is niet duidelijk. ,,Raadpleeg de app”, luidt het advies van het vervoersbedrijf.

