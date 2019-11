‘Staldaken Krimpenerwaard zeer geschikt voor zonnepanelen’, aldus coörporatie Waardstroom

In de coöperatie werken dakeigenaren samen met stroomgebruikers. Er staan inmiddels twee projecten op in het oosten van de Krimpenerwaard op stapel waarbij staldaken worden vol gelegd met zonnepanelen. Door de postcoderoosregeling betalen mensen in de buurt die mee willen doen minder energiebelasting. Bij gebleken succes wil Waardstroom naar het westen van de gemeente uitbreiden. Volgens de coöperatie zijn er in de Krimpenerwaard veel stallen die prima geschikt zijn voor het leveren van stroom door zonnepanelen op de daken te monteren. ,,Die ruimte willen we benutten ten gunste van de lokale gemeenschap én het wereldwijde klimaat.’’