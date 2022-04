Starters uit Moordrecht krijgen voorrang bij nieuwe koopappartementen

Scouting verhuist naar het nieuwe sportpark in Moordrecht-Noord, achter bedrijventerrein ‘t Ambacht. De nieuwbouw die op de locatie van hun voormalig onderkomen is gepland, is bedoeld voor starters en valt in de categorie betaalbare woningen, dat wil zeggen koopwoningen tot 225.000 euro.

Pluim

,,Dit is precies waar mensen om zitten te springen”, stelt raadslid Pien Meppelink (CDA) vast. Ze gaf een pluim voor de ontwikkelaar, bouwbedrijf Vink uit Moordrecht. ,,Die heeft goed geluisterd naar en gesproken met omwonenden en toont lokale betrokkenheid. Het is ook mooi dat de woningen het eerst worden aangeboden aan starters uit Moordrecht zelf.”

Kritische noot

Ook andere partijen waren lovend over de plannen. Ook Paul van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas). Toch had die ook een kritische noot. ,,Dit is echt een schoenlepel-inbreilocatie, die ten koste gaat van een speelvoorziening. Hier moeten we geen gewoonte van gaan maken in Zuidplas”, aldus Van Drenth.