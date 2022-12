Steeds meer nieuwe vuurwerkvrije zones in de regio

Het gaat om het dierenparkje aan de Dreef in Berkenwoude, manege De Driesprong aan de Zuidbroek in Bergambacht en ouderencomplex De Zevender aan de Jan Kortlandstraat in Schoonhoven.

Daarmee komt het aantal vuurwerkvrije zones in Krimpenerwaard dit jaar op veertien. Een vuurwerkvrije zone houdt in dat hier ook tijdens de officiële afsteektijden (tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur) geen vuurwerk mag worden afgestoken. Hierop wordt gecontroleerd door de politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Wie wordt gesnapt krijgt een boete of een Halt-straf.

Kerken

Opvallend in Krimpenerwaard is dat het verbod ook geldt bij veel kerken. Hiermee moet worden voorkomen dat de oudejaarsdienst wordt verstoord door vuurwerk. Verder komen plekken waar veel kwetsbare of oudere mensen wonen, plaatsen waar veel dieren zijn of locaties waar eerder vuurwerkoverlast is geweest tussen oud en nieuw in aanmerking voor een vuurwerkverbod.

Naast de drie nieuwe vuurwerkvrije zones is een verbod op het afsteken van vuurwerk dit jaar opnieuw van kracht bij de NH-kerk in Berkenwoude, het hertenkamp in Bergambacht, de Laurentiuskerk in Bergambacht, de paardenstal aan het Veerstalblok 11 in Gouderak, de paardenstal aan de Nachtegaalstraat 13 in Haastrecht, de NH-kerk in Haastrecht, de grote kerk in Lekkerkerk, ‘t Venster in Lekkerkerk, de NH-kerk en de GerGem-kerk in Stolwijk en de Bartholomeüskerk in Schoonhoven.

Vuurwerkvrije zones zijn in Krimpenerwaard te herkennen aan speciale borden en verftekeningen op straat. ,,De tekening wordt met krijtverf op de straat gespoten. De krijtverf is ook in het donker goed te zien en is niet slecht voor het milieu’’, aldus de gemeente.

