Steeds meer toezichtcamera's in de stad: George Orwell zou trots zijn op Big Brother Gouda

Wankelen verkeers­plan­nen voor binnenstad Gouda en omringende wijken? Besluit op valreep uitgesteld

Wankelen de verkeersplannen voor de binnenstad van Gouda, en de wijken Kort Haarlem en Korte Akkeren? Het vellen van een finaal oordeel daarover is in ieder geval uitgesteld tot in mei.