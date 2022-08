Steekpartij blijkt ruzie in Gouda: ruziemakers gooien met stenen, jongen (17) met mes opgepakt

Buurt ongerust over komst Loetje, dat vandaag opent: ‘We gaan uit van het goede, maar de laan is smal’

De biefstukken gaat Loetje al bakken in een half pakje margarine. Maar de juridische strijd over het restaurant aan de Elfhoevenplas in Reeuwijk is nog niet gestreden. De buurt is er nog niet gerust op dat het bij 160 gasten blijft.

18 augustus