‘Ster’ van de avond was tijdens deze voorstelling niet Bram van der Vlugt, maar zijn neef

Waarom een groot stuk land naast Haastrecht ineens onder water staat

8:04 Er ligt op dit moment aan zo'n 886 zwembaden vol water in het waterbergingsgebied de Hooge Boezem in Haastrecht aan Zee. Het waterschap laat water in berging de Hooge Boezem lopen om de nieuwe kades er omheen te testen. Het is meteen een tijdelijk vogelparadijs.