Stoere restauranteigenaar Jeroen herkent inbreker op straat en eist met succes buit terug

Hond Soof doodziek na eten drugsafval, baasje Floris (37) slaat alarm: ‘Ze was knettersto­ned, niet bij zinnen’

1 juli Ze kon amper op haar poten staan, had verwijde pupillen en was van slag als ze een aai kreeg. Soof, de hond van Floris van der Loo (37) uit Waddinxveen, veranderde in een hoopje ellende, nadat ze in het Alphense Bospark drugsafval naar binnen schrokte of ‘junkenpoep’ at.