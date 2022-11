‘Stop kinderhandel in de jeugdzorg’: container beplakt na vondst vertrouwelijke papieren

‘Stop kinderhandel in de jeugdzorg’ en ‘Alle geheimen van gezinnen lagen in deze container’. Die teksten zijn op twee papiercontainers op de kruising van de Plataanstraat en de Coniferensingel in de Goudse wijk Bloemendaal geplakt.

Opmerkelijk, want het is niet de eerste keer dat de papiercontainer in korte tijd in het nieuws is. Vorige week vond een Goudse diverse papieren met vertrouwelijke gegevens in de afvalbak. Omdat de papierbak vol was en de klep open stond, zouden de documenten in het zicht hebben gelegen.

Een buurtbewoner nam de stukken mee en lichtte deze site in. Het ging om vertrouwelijke gegevens over over onder meer huiselijk geweld, vechtscheidingen en de ondertoezichtstelling van minderjarigen uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Stomme fout

De documenten waren afkomstig van een medewerker van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Zij sprak van een ‘stomme fout’ en zegt in het vervolg ‘beter te zullen opletten’. Een huisgenoot zou de papieren in de container hebben gegooid. Onbekend is wie nu de teksten op de container heeft geplakt.

,,We snappen dat dit een uiting is van emoties die hoog zijn opgelopen”, laat woordvoerder Roos Breevaart van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond weten. ,,Het vertrouwen is geschaad. Dat betreuren we heel erg.” Dat een container in de publieke ruimte wordt gebruikt voor dergelijke uitingen, zag de woordvoerder nog niet eerder. ,,Uitingen zijn we best gewend, bijvoorbeeld via social media, maar dit is voor ons nieuw.”

Eerder liet woordvoerder Breevaart in reactie op de vondst van vertrouwelijke papieren al weten: ,,We nemen contact op met alle gezinnen om onze excuses aan te bieden en hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.”

De papiercontainer is in beheer bij Cyclus NV, laat een woordvoerder weten. Of de containers of slechts de teksten worden verwijderd, dat kon de afvalverwerker donderdag nog niet zeggen.

