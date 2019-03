Strafeis Wesley V. uit Moerkapelle: 12 maanden gevangenis voor fraude en hennepteelt

COLUMN ‘Ik stel een grootscha­lig dna-onderzoek voor’

14:16 Ik stel een grootschalig DNA-onderzoek voor. Nee, niets ernstigs, niemand hoeft te schrikken of naar Spanje te vluchten. Maar in het Groene Hart is al jaren iets bijzonder merkwaardigs aan de gang. Waar veel jongens hopen over de juiste eigenschappen te beschikken om betaald voetbal te kunnen spelen, breken die hier maar mondjesmaat door. Van Beek, Toornstra en Mazraoui bewijzen wel over de juiste mentaliteit en kwaliteit te beschikken.