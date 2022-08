Straks de grootste basisschool van het Groene Hart? ‘We gaan richting de duizend leerlingen, het moet geen fabriek worden’

WIEG TOT GRAF Heleen (1929-2022) redde in de jungle het leven van een ongeboren kind en adopteerde haar

Je kon met haar huilen en je kon ontzettend met haar lachen. Heleen Veelenturf had humor en was slim, maar ze was zeker ook veeleisend en dwingend. Karaktereigenschappen waarmee ze veel voor elkaar kreeg. ,,Er is voor tonnen vanuit Bodegraven naar Nigeria gestuurd’’, weet Leendert Spijker, een van haar zaakwaarnemers.

