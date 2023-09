Naar om ‘nee’ te moeten zeggen tegen stervende mensen: hospices kampen met ernstig ruimtege­brek

Het is naar om tegen iemand die stervende is, te moeten zeggen dat er geen plek is in het hospice, stellen vrijwilligers. Tientallen keren per jaar moeten medewerkers van hospices in Woerden en Wilnis ‘nee’ verkopen. Zij zoeken hard naar grotere onderkomens.