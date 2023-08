Bijna thuis en op de valreep 160 euro boete omdat je camper te zwaar is: ‘Nou, bedankt’

Ben je net op pad voor je lange weekend weg of bijna thuis na je zomervakantie, rijd je in de ‘politiefuik’ en krijgt een boete omdat je caravan te zwaar beladen is. Passanten die vrijdag de klos zijn in Bodegraven, zien toch het nut van deze controles.