Stripboek brengt geschiedenis van Gouda in beeld

Trudy Veninga wordt formateur in Waddinx­veen

In opdracht van PCW, CDA en VVD in Waddinxveen gaat voormalig CDA-politicus Trudy Veninga (58) uit Zevenhoven met deze drie ‘meest kansrijke’ partijen een nieuw college vormen. Dat is dinsdagavond in een extra raadsdebat in meerderheid besloten.

12:43