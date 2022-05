Stroom voor 11.000 huishoudens bij Zon op land in Waddinxveen gaat jaren duren

VOETBAL TOTAAL Twaalf goals voor ARC, dreun voor Alphense Boys en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

Voor Sportlust’46 kan de blik worden gericht op de nacompetitie. Een vroege rode kaart nekte de Woerdenaren in de topper tegen FC Lisse. ARC werkte in de hoofdklasse daarentegen flink aan het doelsaldo. In de derde klasse kwam FC Oudewater weer niet tot winst, maar tegelijkertijd slaagde Alphia er opnieuw niet in om te profiteren.

