Stunt bij kringloop Gouda dankzij gift: chique trouwjurken voor 75 euro per stuk

Woensdag werden de jurken getoond in een bruidsjurkenshow. De schenker is een vrouw die in het verleden een bruidsmodezaak in Gouda heeft gehad, maar inmiddels niet meer in de stad woont. De outlet- jurken waren over. Haar doel is om mensen met een klein budget blij te kunnen maken. ,,En dat gaat lukken, dus dat is fantastisch.’’