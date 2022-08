‘Superkoe’ Gerrie Vijf gaf 100.000 liter melk en werd gehuldigd: ‘Gerrie, een dijk van een wijf’

Omhangen met een grote krans met rozet en keurig opgepoetst stond Gerrie Vijf die donderdagavond in januari op de parkeerplaats bij wegrestaurant De Pleisterplaats in Moordrecht. Zij was uit de wei gehaald om bij het feestelijk samenzijn betrokken te worden. De eigenaren, het echtpaar Van Nielen van de Middelweg in Moordrecht, was er maar wat trots op dat ‘de blauwe dochter’ van stier Blitsaerd Sendy en de ongenummerde koe Gerrie de limiet van 100.000 liter melk geven had overschreden.