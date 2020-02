Tania Kross: 'Na Beste Zangers en The Masked Singer word ik aangesproken in de supermarkt’

Gevaarlijk­ste kruising van Amsterdam veiliger door idee van Bodegraaf­se bodem

17:17 Amsterdam begint een experiment op het gevaarlijkste kruispunt van de stad: naast het stoplicht moet een rode lichtstrip fietsers bewust maken van de risico’s. Het idee is afgekeken uit, of all places, Bodegraven. Daar is enkele jaren geleden een soortgelijke strip geplaatst in het trottoir.