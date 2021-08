Taxi in sloot en natte voetsporen leiden agenten naar voorraadkast met stapels geld, 1,5 kilo coke én pistool

Wéér gedonder over het illegaal vangen van zwanen; dit moet je weten over zwanendrif­ten

23 augustus Politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) beschuldigen twee mannen uit Nieuwerbrug van illegaal vangen van jonge knobbelzwanen. Dat doet denken aan de ophef jaren geleden over zwanendrifters in het Groene Hart. Sinds 2016 geldt een landelijk verbod, maar is het vangen van wilde zwanen echt gestopt?