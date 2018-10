Tbs voor stalkster politiebaas Erik Akerboom

Kitten terug naar baasje na lange tocht kriskras door Nederland

11:40 De kitten die met een koerier was meegelift in zijn bestelbus, blijkt uit het Brabantse Asten te komen. Na oproepen op Facebook en Amivedi, een website voor gevonden en vermiste huisdieren, meldde de eigenaar zich bij dierenartsenpraktijk De Meierij in Schijndel, die zich had ingespannen voor zijn terugkeer.