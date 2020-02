Te hete lasagne, toch een record voor Lukas

Rutger van Bennekum staat in de NK-finale box lacrosse: 'Geen vlinders vangen'

16:09 Reeuwijker Rutger van Bennekum (36) staat zondag met zijn team in de finale van het NK box lacrosse 2020. De sport is nog vrij onbekend in Nederland, maar wordt steeds populairder. Van Bennekum was na één training al verkocht.