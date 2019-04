Te koop: museum in binnenstad Gouda

Camperplek Klein Amerika bij opening toeristen­sei­zoen meteen ‘chaotische camping’

12 april Het toeristenseizoen in Gouda is nog maar net van start gegaan of de overlast van campers is terug op parkeerplek Klein Amerika. Omwonenden klagen over de nalatigheid en geluidsoverlast van de vele buitenlandse camperaars. Ze willen dat de gemeente maatregelen neemt. ,,Het is hier soms net een chaotische camping.”