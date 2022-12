Te weinig actie tegen geluidshinder Rotterdam The Hague Airport: ‘Te weinig aandacht voor leefbaarheid’

In de plannen voor het toekomstig gebruik van luchthaven Rotterdam The Hague Airport is te weinig aandacht voor het tegengaan van de herrie die het vliegverkeer oplevert voor de directe omgeving. Dat vinden Zuidplas, Gouda en Waddinxveen.

Dat schrijft die eerste gemeente in een brief, die zij ook heeft ingediend namens Gouda en Waddinxveen. Volgens het drietal zou de leiding van Rotterdam The Hague Airport moeten overwegen om de groeidoelstellingen los te laten en om het aantal nachtvluchten verder te laten afnemen. Ook zou de luchthaven meer moeten inzetten op het gebruik van vaste aanvliegroutes en eerder meer stille vliegtuigen moet toestaan.

,,Het terugbrengen van de overlast door het vele vliegverkeer boven de stad is voor ons het uitgangspunt”", volgens Gouda. Het is ‘teleurstellend’ dat tijdens het overleg over de toekomst van het vliegveld geen akkoord is bereikt over hoe de geluidsreductie het beste kan worden bereikt, volgens de gemeente. ,,In zijn geheel ademt de participatie teveel het belang van de luchtvaart uit, en te weinig de leefbaarheid en de gezondheid van de omwonenden.”

Geen mogelijkheden tot akkoord

De inbreng van bewoners in het eindresultaat is onder de maat gebleven en kwam niet goed uit de verf, vinden Zuidplas, Gouda en Waddinxveen. Het verloop van de gesprekken en het resultaat daarvan ‘stemt niet tot tevredenheid’. ,,Meerdere bewonersvertegenwoordigers hebben het participatietraject voortijdig verlaten en andere bewonersvertegenwoordigers hebben in een bepaald stadium van de onderhandelingen laten weten dat zij geen mogelijkheden zagen om tot een akkoord te komen. Het is extra pijnlijk dat de vertegenwoordigers niet (alleen) uit het participatietraject zijn gestapt om inhoudelijke redenen. De spelregels waren voor hen namelijk niet werkbaar.”



