Tekenseizoen is in volle gang: zoveel meldingen zijn er in Gouda

De een begint op 1 juni, de ander op de 21ste: waarom zijn er twee verschil­len­de zomers?

Het lijkt al een eeuwigheid zomer, maar dat is het officieel pas woensdag 21 juni. Hoewel, meteorologen hebben de zomer al drie weken eerder in de bol. Hun zomer is 1 juni ingegaan. Waar komt dit verschil vandaan? De Woerdense meteoroloog Mees Weststrate geeft uitleg.