Telefoon gehackt via zonnepaneel: rekening van 7000 euro

Bemidde­ling mislukt: streekver­voer vanaf woensdag plat

25 juni De FNV schaart zich achter de staking van het landelijk streekvervoer komende woensdag. Dat is vanavond besloten nadat de bond overleg had gehad met de leden. Eerder maandag had vakbond CNV zijn leden al opgeroepen woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. De werkgevers zeggen ,,furieus" te zijn over het besluit van de bonden.