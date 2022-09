Tennishal Waddinxveen klaar voor opvang 150 vluchtelingen

De tennishal in het Waddinxveense sportpark de Sniep is in een maand tijd ingericht voor maximaal 150 vluchtelingen in de komende drie tot vijf maanden. Maandagmiddag en -avond kwamen raadsleden en tweehonderd inwoners een kijkje nemen in de crisisnoodopvang.