Tennisvereniging Be Fair investeert 376.000 euro, twee tennisbanen vervangen door vier padelbanen

Op het tennispark Buitenhof aan de Sniepweg in Waddinxveen is Be Fair begonnen met het vervangen van twee tennisbanen door vier padelbanen. Dat is een investering van 376.100 euro.

Padel kent als onderdeel van de tennissport al jaren een grote belangstelling en zorgt landelijk voor een onstuimige groei en aanleg van nieuwe banen omdat het spelletje, een mix tussen tennis en squash, eenvoudiger is te leren dan tennis.

Be Fair, opgericht in 1953 en sinds 1973 spelend op het tenniscomplex in sportpark de Sniep, vindt de aanleg van padelbanen ‘zeer gewenst’ om verdere daling van het ledental tegen te gaan. In een paar jaar tijd nam het aantal leden af van 631 in 2018 naar 560 nu.

,,Als reden geeft het bestuur op dat leden zijn overgestapt naar een andere vereniging waar padel wordt aangeboden”, aldus wethouder Brigitte Leferink (CDA). Van de drie tennisverenigingen in Waddinxveen heeft alleen De Gouwe Smash twee padelbanen en is een derde op het complex aan de Kanaaldijk in aantocht.

Voor de geldlening die Be Fair en het tennispark voor de aanleg van de padelbanen moet sluiten staan zowel de gemeente als de landelijke Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) elk met 110.000 euro borg. Uit eigen middelen brengt het park met tot voor kort tien tennisbanen 156.100 euro in.

Met de gevraagde borgstelling heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd omdat Be Fair een ‘belangrijke maatschappelijke bijdrage’ levert om de 560 leden voldoende, veilig en gezond te laten bewegen en sporten.

Bovendien is de aanleg van padelbanen niet mogelijk zonder een geldlening aan te gaan met borgstelling, zo blijkt ook uit drie offertes die de tennissers bij banken hebben opgevraagd. Daarnaast zijn Be Fair en het tennispark niet in staat alle aanlegkosten zelf te financieren.

