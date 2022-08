Tieners verdacht van gewelddadige straatroof: ‘Trek je jas uit, anders schiet ik je dood’

Deze ouderen zijn beroofd door ‘de bank’: ‘Ik deed telkens de deur dicht, maar ze bleven aanbellen’

Trap er niet in, zei politieman Ercan Sahin (46) twee weken geleden in deze krant. Toch worden steeds meer ouderen slachtoffer van helpdeskfraude. Twee regiogenoten vertellen hoe gewiekst de daders zijn. ,,Ze bleven maar op me inpraten.”

