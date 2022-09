Tientallen dode vissen en watervogels door extreme hitte, Gouda stelt onderzoek in

De extreme hitte van de afgelopen tijd heeft in Gouda geleid tot zeker dertig tot vijftig dode vissen en watervogels. Karpers en brasems stikten door zuurstoftekort. Gouda en het waterschap hebben een onderzoek ingesteld.

Vooral in vijvers en sloten die niet aangevuld worden door stromend water, ging het hard. Zo dreven er dode vissen en eenden in watertjes bij of grenzend aan de Voorwillenseweg, Achterwillenseweg en de Piersonweg, melden gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland.

,,In het geval van de Achterwillenseweg was de oorzaak het opschonen van de watergang, vooruitlopend op het baggeren”, volgens een gemeentewoordvoerder. ,,Deze werkzaamheden zijn na de melding direct gestaakt in overleg met een ecoloog. Het baggeren vindt plaats met begeleiding van een ecoloog.”

De precieze oorzaak van de sterfte is niet te geven, volgens de gemeente. Maar door de warmte groeiden algen sneller. Die onttrekken zuurstof aan het water.

Naar lucht happen

,,Zeker in smalle slootjes ben je snel aan de beurt. De ene keer schep je er vijf uit het water, dan tien dode dieren. Het was extreem weer, natuurlijk. Maar niet extreem veel meer dode dieren dan anders rond deze tijd van het jaar”, zegt Leon van Es, hoofd van de Dierenambulance Gouda. ,,Toen het opeens ging regenen nam dat alle zuurstof uit het water en waren de vissen naar lucht aan het happen”, volgens Gouda.

De gemeente en het waterschap trekken gezamenlijk op in het onderzoek. Er zijn watermonsters genomen die naar het lab gaan. Dit onderzoek loopt nog. De waterkwaliteit wordt gecontroleerd en bij een zuurstoftekort laat de gemeente het waterniveau stijgen. ,,De resultaten van het onderzoek wachten we af, daarna kunnen we beoordelen of eventuele maatregelen nodig zijn”, aldus het waterschap.

Uitgraven

Van Es: ,,Hoe je dit moet voorkomen? Het mooiste zou zijn als in ieder stilstaand water een fonteintje zou staan. Maar doorsteekjes - duikers - zijn de snelste oplossing. Je hebt in Gouda veel ondiepe slootjes. Uitgraven is ook een optie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.