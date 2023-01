Tientallen vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen, man gewond door zwaar vuurwerk

De drukte in de ziekenhuizen en huisartsenposten in het Groene Hart verschilt nogal. In het westelijk gedeelte van de regio, waaronder het LUMC in Leiden en de huisartsenpost De Limes (Alphen en Leiden) vallen, was het rustiger dan vorig jaar. In het oostelijk deel, waaronder Huisartsenpost Midden Holland, het Groene Hart Ziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis, was het drukker dan vorig jaar.



Zo druk zelfs dat, in overleg met het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis, de SEH van het Alrijne Ziekenhuis twee uur gesloten is geweest. Die sluiting is niet alleen aan de jaarwisseling toe te wijzen, er was een behoorlijke overloop vanuit de avonddienst die zorgde voor een verhoogde druk tijdens de nacht.