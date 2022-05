Toch droomvilla’s in nieuwe groene long van Waddinxveen

Eerste paal Vijfde Dorp gaat mogelijk eind 2024 de grond in: ‘Hele project duurt 15 tot 20 jaar’

De eerste paal voor woningen in het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder in Zuidplas gaat eind 2024 de grond in. Dat verwacht opgavemanager Marco van Lente van de gemeente Zuidplas. ,,De woningen zijn bedoeld voor alle doelgroepen.”

