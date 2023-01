Toen Han kanker kreeg, ging hij anderen helpen: nu zet zijn vrouw Yolande (64) zijn levenswerk voort

eigen theatershow Toen Helma hersteld was van kanker, stuurde ze mensen een mail: ‘Ik ga door met mijn leven’

Helma van der Louw (67) denkt nog lang niet aan rustig aan doen. Sterker nog: ze maakt zelf een theatervoorstelling over haar eigen leven. ,,Ik was verrast over de impact van mijn eigen verhaal.’’

6 januari