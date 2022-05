Toen vliegtuig van vader Reginald werd neergehaald, belandden zoontjes Michael en John in een weeshuis

De raadplaat van twee weken geleden stond amper in de krant of Cock Scheer uit Reeuwijk kroop al achter zijn toetsenbord. ,,De foto is gemaakt in de Gravekooppolder in Reeuwijk en de broers Lewis gedenken hun vader die 12 juni 1943 is neergehaald door de bezetters. Hun vader was één van de bemanningsleden,’’ onthult Scheer.