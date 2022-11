Toeristenbelasting minder omhoog en hogere marktgelden van de baan in Krimpenerwaard

Einde

De geplande verhoging van de toeristenbelasting met 4,8 procent viel verkeerd bij bijna twintig ondernemers op het gebied van recreatie in de Krimpenerwaard. Ze vinden 1,87 euro per persoon per dag te hoog, ook in vergelijking met andere gemeenten in de regio.

Gezinnen

De toeristenbelasting wordt nu 1,81 euro per persoon per dag en er wordt ook onderzocht of er in de toekomst onderscheid in tarieven moet worden gemaakt tussen bijvoorbeeld goedkope campings en duurdere hotels. Ook wordt bekeken of het haalbaar en wenselijk is dat voortaan alleen toeristenbelasting hoeft worden betaald voor gasten vanaf 12 jaar, om zo de komst van gezinnen naar Krimpenerwaard te stimuleren.