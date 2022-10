Tomatenkweker mag geen extra snoeptomaatjes uit Spanje en Marokko importeren om in te pakken

Tomatenkwekerij Tas aan de Knibbelweg in Zevenhuizen mag geen extra snoeptomaatjes uit Spanje en Marokko importeren om in te pakken. De gemeenteraad van Zuidplas heeft daar een stokje voor gestoken. Tas wilde importeren om z'n kas niet te hoeven stoken.

Maar volgens de raad en het college is dat in strijd met de regels voor het gebied. Daarom krijgt de tomatenkwekerij er geen vergunning voor.

Het bestemmingsplan geeft toestemming voor de import van tien procent van de in te pakken hoeveelheid snoeptomaatjes per jaar buiten de tomaten die in de eigen kas worden geteeld. Vorig jaar bleek dat 12,5 procent te zijn. Tas kreeg daarvoor een boete, waartegen hij in beroep ging. Daarover dient nu een rechtszaak.

Energiekosten

Raadsman W. van der Werf, die namens Wim en José Tas het woord voerde in de gemeenteraad, wees op het belang van de import van de snoeptomaatjes. Tas wil snoeptomaatjes blijven inpakken zonder in de winter in de eigen kas te hoeven stoken, gezien de enorm gestegen energiekosten.

Een extra reden om geen vergunning af te geven blijken klachten van een buurman van het bedrijf te zijn over extra transportbewegingen. Volgens Van der Werf blijft het aantal vrachtwagens dat af en aan rijdt echter gelijk.

Puriteins

Alleen raadslid Martin Damen (PvdA/GroenLinks) nam het voor de tomatenkweker op. Eerder wilde hij het bedrijf weg bestemmen, omdat het in een ecologische zone staat in het Middengebied van de Zuidplaspolder waar ook het Vijfde Dorp komt. ,,Maar nu dat niet gebeurt, moeten we een creatieve ondernemer als Tas koesteren. Ik denk dat we hier wat puriteins bezig zijn. Er verandert niet veel, moeten we dan zo’n bedrijf tegenhouden? Nee. De belangen van de ondernemer worden te zeer geschaad.”

Wethouder Jan Willem Schuurman sluit niet uit dat op langere termijn bij een nieuw weegmoment wel een vergunning wordt afgegeven.

