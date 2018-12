Topsporter Julia: ‘Op school hoorde ik: die rollator is voor een bejaarde’

Totdat de Goudse een dwarslaesie opliep en sindsdien is aangewezen op een rolstoel. Nu is ze wereldkampioen rolstoelbasketbal. Als een wonder zou geschieden, en ze morgen weer als vanouds in de rondte kan springen en rennen, zou ze diep van binnen toch balen. ,,Ik heb nu uitzicht op de Olympische Spelen. Met hockey en met schaatsen was ik nooit zover gekomen. Ik ontmoet allerlei mensen. De dwarslaesie heeft mij ook vriendschappen gebracht.”



Julia weet het nog goed. Twee uur na haar hockeytraining, het was rond 23.00 uur, voelt ze haar voet en linkeronderbeen niet meer. ,,Ik dacht nog: ik ga niet slapen, straks trekt het verder omhoog." Als ze de volgende dag wakker wordt en het haar in alle vroegte niet meer lukt om zelf uit bed te komen om te plassen, nemen haar ouders de dan 16-jarige Julia op stel en sprong mee naar de huisarts.