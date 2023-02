Traumahelikopter landt in speeltuin voor medische noodsituatie

Plan voor komst van basisscho­len valt slecht bij omwonenden: ‘Als het gebeurt, gaat kostbaar groen verloren’

Het idee van burgemeester en wethouders van Zuidplas om de drie basisscholen in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel te verplaatsen naar het IJsselpark is bij omwonenden slecht gevallen. Mireille Bouwmeester uit Nieuwerkerk startte een petitie tegen het plan en ook bewoners van het Orchideeveld zijn er tegen. ,,Als het gebeurt, gaat kostbaar groen verloren.’’