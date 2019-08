Trein op weg naar Gouda uur gestrand na aanrijding met vogel

Twee Gouwenaars opgepakt op verdenking van diefstal

16:47 Een 28-jarige Gouwenaar is aangehouden op verdenking van diefstal na een langlopend Amsterdams politieonderzoek. De Gouwenaar werd afgelopen zaterdag opgepakt. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is de tweede verdachte die is aangehouden in dit onderzoek.