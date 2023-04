Vrouwelij­ke onderne­mers in Groene Hart flink in de minderheid: ‘We mogen best wat arroganter zijn’

Vrouwen die thuis zitten, dat is allang passé: 47 procent van het aantal werkenden is vrouw. Maar als het gaat om vrouwen die ondernemen, is er nog een lange weg te gaan. Vandaag de dag is 35,5 procent van de ondernemers in het Groene Hart vrouw.