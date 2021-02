Treinverkeer tussen Gouda en Den Haag ligt paar uur plat

Over water lopen, dwars door de Nieuwkoop­se Plassen. Dat kan op het Meijepad

20 februari Wie dacht dat lopen over water alleen mogelijk is voor Bijbelse figuren, vederlichte insecten of tijdens de afgelopen vorstperiode, kent dit bijzondere pad dwars door de Nieuwkoopse Plassen (nog) niet. Het Meijepad is zonder overdrijven een parel in het natuurgebied tussen Nieuwkoop en de Meije. Het is niet het enige hoogtepunt op deze ruim 13 kilometer lange route.