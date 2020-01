Troep, muizenkeutels en lekkage: eigenaren Chinees restaurant moeten opruimen van burgemeester Gouda

In Zuidplas rijdt een veilig­heids­bus en dit is waarom: ‘Het is beslist geen vervanger van het politiebu­reau’

11:01 Een laagdrempelige, benaderbare voorziening. Zo noemt veiligheidscoördinator Raymond IJsselstijn van gemeente Zuidplas de nieuwe veiligheidsbus die in gebruik is genomen. ,,We kunnen ‘m bovendien voor verschillende doelen inzetten.”