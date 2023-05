Turfmarktkerk-affaire kostte Gouda 2 miljoen euro, maar er komt géén nader onderzoek

Brandweer opgeroepen in Gouda: benzine­pomp stopt niet, 50 liter brandstof stroomt weg

Een automobilist in Gouda is zondagmiddag rond 13.30 uur in een hachelijke situatie beland bij tankstation De Baanderij aan de Industriestraat. Zijn tank was bijna vol met Euro 95, maar het tankpistool sloeg niet automatisch af, waardoor benzine bleef stromen uit de slang.