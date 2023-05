Twaalf vrijwilligers ploeterden anderhalf jaar lang om Lange Arm te behouden: ‘Heel wat uren in gaan zitten’

GOUDEN POLLEPEL In dit restaurant krijg je veel meer op je bord dan je vooraf denkt (wij schrikken er zelfs van)

Via smalle wegen met aardige tegenliggers belanden we in de vriendelijkheid van dorpsrestaurant Happz. We zijn aangenaam verrast door de overdadige porties. De gastvrije bediening staat erop dat we kosteloze koffie accepteren.